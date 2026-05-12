「クレハ」の名武克泰社長は決算説明会で、中東情勢による混乱が長期化した場合、「本当に日本の製造業自体が止まりかねないような状況になってくる」との懸念を示しました。一方、販売している家庭用食品保存フィルム「NEWクレラップ」については安定的に供給できているとして、消費者に対して「極端なまとめ買いや備蓄の必要はございません」と呼びかけました。さらに名武社長は、原料の調達先の分散化や製造工程の効率化などで