カタールサッカー協会（QFA）は12日、FIFAワールドカップ2026に臨む予備メンバー34名を発表した。前回大会、開催国として初出場を飾ったカタール代表は、国家単位でサッカーの強化に乗り出しており、2019年と2023年のアジアカップを2大会連続で制している。今大会のアジア予選では3次予選（最終予選）でグループAの4位に終わり、プレーオフ（4次予選）に回ったものの、2大会連続の本大会出場を勝ち取った。2025年5月から同国