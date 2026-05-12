台湾メディアの琅琅悦読によると、劇場版「名探偵コナン 時計じかけの摩天楼」の4Kリマスター版が8日から台湾でリバイバル上映されている。記事は、「テレビアニメ『名探偵コナン』の30周年を記念し、劇場版シリーズ第1作の『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』が台湾のスクリーンに戻ってきた。1997年の初上映以来、緻密な建築美学を取り入れた犯罪描写、緊迫感あふれるカウントダウン演出、そして極めてロマンチックな赤いコード