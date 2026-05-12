歌手のアイナ・ジ・エンドが、市内のＬｅｇａｃｙＴａｉｐｅｉで初のアジアツアー（８都市９公演）の台北追加公演を開催した。１１日との２日間公演で、チケットは即日完売。持ち前のハスキーボイスを響かせ、約１年半ぶりに訪れた会場をアイナ色に染めた。（古本楓）アイナは台湾到着後、アニメ映画「千と千尋の神隠し」のモデルとなったとされる観光名所・九份に訪問。聖地巡礼に「ちょうちんの赤い光が明確に見え