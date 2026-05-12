歌手のアイナ・ジ・エンドが、市内のＬｅｇａｃｙＴａｉｐｅｉで初のアジアツアー（８都市９公演）の台北追加公演を開催した。１１日との２日間公演で、チケットは即日完売。持ち前のハスキーボイスを響かせ、約１年半ぶりに訪れた会場をアイナ色に染めた。海外公演はこの日が最終日。６月から国内にステージを移す。（古本楓）アイナの一挙手一投足に、どよめきにも似た大歓声がわき起こった。「ダージャーハオ（こんにち