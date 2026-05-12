１２日、アナニ事務局長（左）と会見する彭麗媛氏。（北京＝新華社記者／丁林）【新華社北京5月12日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席の夫人で、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の女児・女性教育促進特使を務める彭麗媛（ほう・れいえん）氏は12日、ユネスコのアナニ事務局長と北京で会見した。