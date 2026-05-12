俳優の中村倫也（39）が12日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。痛恨のミスを明かした。「痛恨のミスをしたことはありますか？」と聞かれた中村は「空気清浄機を買おうと思って、ネットでいいやつ調べて買ったんですよ」と話し始めた。「実際、家に届いて、電源入れて回して。あ、確かにきれいになった気が…。さすがだなあって思って」いたが、「そこから数カ月たって、フィルター交換のラ