ジュニアグループ「B＆ZAI（バンザイ）」の本高克樹（27）が12日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。家の鍵を忘れ、大ピンチに陥ったことを明かした。本高と言えば「全国模試、数学1位。全国模試、社会1位。高校の偏差値76。早稲田大学院卒」という華麗な経歴を持っているが、「よく鍵を忘れちゃって」と言う。ある時に「唯一、小窓から入れるところがあったんです」と、トイレの小窓が開い