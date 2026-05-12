俳優の野間愛希（21）が、11日発売の『週刊ヤングマガジン』24号の巻末グラビアに登場する。【写真】ピュアすぎるグラビアを披露した野間愛希広島県出身で王道清純派俳優の野間は、今回が漫画誌初グラビア。さまざまな水着姿でヘルシーボディを披露し、ピュアすぎる表情を見せている。なお、同号の表紙＆巻頭グラビアには、はのんまゆ＆すずめ、巻中グラビアには一ノ瀬ひかりが登場している。