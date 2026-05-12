奈良県平群町のメガソーラー建設について、周辺住民は11日、森林法違反の疑いがあるとして奈良県警西和署に告発状を提出した。併せて、県に同法や盛土規制法違反に基づく立ち入り検査や開発行為の中止命令を求める書面申出書を提出した。 告発状によると、「調整池などの防災施設の設置を先行し、切土、盛土は下流に対する安全を確認した上で行うこと」との項目があった。しかし、防災施設は整備されないまま、造成