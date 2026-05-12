【ワシントン共同】米国防総省高官は12日、下院歳出委員会の国防小委員会の公聴会で、対イラン軍事作戦の費用が290億ドル（約4兆5600億円）近くに達したとの推計を明らかにした。4月下旬時点と比べ約40億ドル増えた。