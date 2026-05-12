フリーアナウンサーの望月理恵（54）が12日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。イタリアのローマで遭った詐欺被害を明かした。望月は「イタリアのコロッセオに入ろうとして、チケットを買うのに並んでいたんですよ。40分くらい並んで、あと20分くらい並ばなきゃいけないのかな？って時にある女の子に話しかけられて」と話し始めた。「チケットを買ってくれないかって。凄い素朴そうな女の子