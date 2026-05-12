韓国の7人組グループ・BTSが現地時間の7日、9日、10日の3日間、メキシコシティのエスタディオGNPセグロスで『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN MEXICO CITY』を開催し、3日間で約15万人を動員しました。■メキシコ文化を取り入れたパフォーマンス披露2015年7月以降、約10年10か月ぶりにメキシコで開催される完全体の単独コンサートとなったBTS。安定感のあるライブでメキシコのファンの心をつかむと、歌詞にメキシコシティという都市