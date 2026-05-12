マイケル・キャリック体制となってから好調を維持しているマンチェスター・ユナイテッド。プレミアリーグでは3位につけており、来季のCL出場をすでに決めている。そんなユナイテッドだが、『THE Sun』によると、来季に向け夏の移籍市場では5選手を獲得する計画があるようだ。内訳はMFが3人、左SBとCFが1人ずつの計5人。MFはカゼミロの退団が決まり、マヌエル・ウガルテも放出候補とされている。好調コビー・メイヌーの次の相棒が必