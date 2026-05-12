直近のリーグ戦ではチェルシーと対戦し、1-1のドローに終わったリヴァプール。6分と早々に先制したが、前半のうちに追い付かれ、勝ち越しゴールを挙げることはできなかった。この試合では攻撃陣の迫力の無さが目立っており、モハメド・サラー、フロリアン・ヴィルツの不在が感じられるゲームとなった。『L'Équipe』によると、リヴァプールは今季限りでチームを去るサラーの後任を探しており、リーグ1のモナコに所属するマグネ