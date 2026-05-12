ブンデスリーガのフライブルクがGKの獲得を検討している。『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、現守護神であるGKノア・アトゥボルに移籍の可能性があり、もし同選手がクラブを去った場合、同リーグのブレーメンに所属するGK長田澪の獲得に動くようだ。長田はドイツ出身のGKだが、母が日本人であり、10代の頃は川崎フロンターレのアカデミーで過ごした。その後ドイツに戻り、ブレーメンの下部組織に加入。その