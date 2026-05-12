プレミアリーグの優勝争いが佳境を迎える中、VARが順位表に与えている影響が大きな議論を呼んでいる。『SPORTbible』が伝えている。直近のウェストハム戦では、アーセナルが試合終了間際に同点弾を浴びたかに見えたものの、VAR介入によってダビド・ラヤへのファウルが認められ、ゴールは取り消しに。アーセナルは1−0で勝利を収めた。この判定は世界中で議論を呼び、タイトル争いだけでなく、残留争いや欧州出場権争いにも大きな影