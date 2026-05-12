アーティストの川谷絵音（37）が12日、自身の公式インスタグラムを更新。ボーカルを務めるロックバンド「ゲスの極み乙女」の結成14周年を報告し、メンバーとのプリクラを公開した。「ゲスの極み乙女結成14周年です」と報告。「ここから」と意気込みをつづった。また、メンバー4人でのプリクラも公開。「ズッ友」「ゲスの極み乙女」と書き込まれていた。フォロワーからは「おめでとうございます」など祝福の声が多く集まり