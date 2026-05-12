◆パ・リーグ楽天０―２オリックス（１２日・弘前）オリックスが今季５度目の完封勝ちで連敗を２で止めた。九里が５四球を与えながらも、７回途中まで６安打無失点に抑えて３勝目。岸田監督は「地方だし、マウンドにアジャストするまでにちょっと（時間が）かかったかも分からない。九里らしく粘って粘って、ナイスピッチ。（若月）健矢もいいリードをしてくれた」と、５度目の地方球場登板で初勝利を挙げた右腕を評価した。