実業家・前澤友作氏（50）が12日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、自身に関する“偏見”について言及した。前澤氏は「今週末、日光・那須・郡山・会津あたりに出かけようと思ってるんですが、みなさんのオススメスポットや美味しいご飯屋さん教えてください！」と呼びかけ、多くのコメントが寄せられた。すると一部で「庶民の店を教えても行かないでしょ?っていう偏見があります」という声が。前澤氏はこれに「それは