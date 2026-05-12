◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―１０阪神（１２日・神宮）阪神・高寺望夢内野手が初回にプロ初の先頭打者本塁打を放ったが、オーバーフェンスしていないのでは？と話題になった。左中間に飛んだ打球はラバーフェンスには届いているものの、最上部の黄色いラインは越えておらず、破れたネットを通過したようにも見える。目の前で見届けていた阪神ファンもＳＮＳで「リクエストされんで助かったわ」「１本もうけたやんけｗ