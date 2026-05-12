「ファーム・交流試合、日本海Ｌ石川４−５阪神」（１２日、弁慶スタジアム）「５番・ＤＨ」でスタメン出場した阪神ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が３打数２安打２打点の活躍。「右ハムストリングスの筋損傷」で２軍調整中のルーキーは４月１７日以来、約１カ月ぶりの実戦出場でいきなり決勝打を放った。二回１死で巡ってきた復帰後初打席。カウント１−１から甘く浮いてきた変化球をたたき、三遊間を突破