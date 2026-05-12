韓国発の人気スキンケアブランド「VT COSMETICS」から、大好評の「リードルS ユニバースキット」がさらに進化した“バージョン2”として登場♡全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴ限定で順次発売されています。全45包入りで、肌状態や気分に合わせてさまざまなリードルSを試せる豪華な内容に。毎日のスキンケアをもっと楽しく、自分にぴったりのケアを見つけたい方におすすめのスペ