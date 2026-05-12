◇セ・リーグ巨人5―3広島（2026年5月12日岐阜）巨人の平山功太がプロ初の3安打猛打賞をマークした。「1番・右翼」で出場し、3回2死で右翼への三塁打。5回1死での中前打に続き、1点を追う7回2死二塁では代わったばかりの広島・高から左前への同点適時打を放った。試合を振り出しに戻し、9回のサヨナラ勝利につなげる値千金の一打。平山は「執念。気持ちで打った」と胸を張った。