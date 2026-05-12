「ＤｅＮＡ３−１中日」（１２日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡファンが試合中にソフトバンクへのトレードが決まった山本祐大捕手との別れを惜しんだ。八回のＤｅＮＡ攻撃前にはライトスタンドから３回演奏され、勝利を決めた後にもこの日のスタメンの応援歌を演奏した後に、山本の応援歌が再び演奏された。異例の光景にネットは「さすがに涙腺崩壊だよ…」、「最後の最後まで祐大の応援歌、、、今までほんとにありがとう」、