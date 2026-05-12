湖北省の人々が陝西省からリンゴを売るためにやって来た男性に示した親切が最近、話題となり、ネットユーザーを感動させている。そして、「トラックに積まれたリンゴが、遠く離れた二つの都市を結び、互いに親切を示し合っている」といったコメントが寄せられている。今年のメーデー5連休（5月1日から5日）中、陝西省漢中市洋県に住む男性・吉耀仲さん（44）は約4トンのリンゴを販売するために、トラックを運転して湖北省恩施トゥ