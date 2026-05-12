◇セ・リーグ広島3―5巨人（2026年5月12日岐阜）広島の期待の若手である田村俊介が今季初安打初打点をマークした。今季初めて1軍に昇格し「8番・左翼」で出場。1点を追う4回1死満塁で一時同点となる右前適時打を放った。2回無死一塁での今季初安打では二ゴロ併殺打に終わっていただけに「取り返したかった。何とか食らいついていった」と振り返った。愛工大名電から21年ドラフト4位で入団して5年目。今季はキャンプ