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◆プロボクシング▽フェニックスバトル・スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）１０００万トーナメント準々決勝８回戦〇松本圭佑（３回ＴＫＯ）龍王●（１２日、東京・後楽園ホール）優勝賞金１０００万円を懸けた「フェニックスバトル・スーパーフェザー級１０００万トーナメント」準々決勝で、元日本フェザー級王者の松本圭佑（２６）＝大橋＝が日本スーパーフェザー級７位・龍王（２８）＝角海老宝石＝を３回３５秒ＴＫ