◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５X―３広島（１２日・岐阜）巨人のライデル・マルティネス投手が同点の９回に登板。際どいコースの球がボールになり１四球を与えたが１回無安打無失点に抑えた。その裏に佐々木がサヨナラ２ランを放ち、今季初勝利を挙げた。４月１８日のヤクルト戦（神宮）でサヨナラ負けしたが、その次の登板からこれで６試合連続１回無安打無失点投球。守護神がグングン調子を上げている。