◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―１０阪神（１２日・神宮）完敗だった。初回１死、先発の吉村が佐藤の打球を右手に受けて降板。緊急登板した小沢、木沢、丸山翔が無失点でつないだが終盤の３イニングで３本塁打を許すなど終わってみれば１０失点。森下、佐藤、大山のクリーンアップが２、３、４番になっても変わらず活発な相手打線に池山監督は「さすが阪神打線というところ」と脱帽した。打線も先発・西勇のツーシーム、ス