◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―１中日（１２日・横浜）ＤｅＮＡは中日に勝利し、貯金１とした。先発したエース左腕の東克樹投手が、６回２安打無失点、５奪三振の好投で、今季４勝目（２敗）を挙げた。この日、２３年に最優秀バッテリー賞を受賞した女房役の山本祐大捕手が、ソフトバンクに電撃トレードすることが決定した。突然の発表に、チームメートだけではなく、ファンにも動揺が広がった。この日の試合には、佐野が