ドル円のピボットは１５７．３６円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:42現在） ドル円 現値157.55高値157.75安値156.78 158.91ハイブレイク 158.33抵抗2 157.94抵抗1 157.36ピボット 156.97支持1 156.39支持2 156.00ローブレイク ユーロ円 現値185.04高値185.46安値184.74 186.14ハイブレイク 185.80抵抗2 185.42抵抗1 185.08ピボット 184.70支持1