◇パ・リーグ西武3―0ソフトバンク（2026年5月12日みずほペイペイD）西武のルーキー守護神・岩城颯空（中大）がリーグ2位の11セーブ目を挙げた。3―0の9回にマウンドへ。山本、牧原大を続けて空振り三振に仕留めると、最後は代打の中村晃を一ゴロで打ち取って締めた。リーグトップのマチャド（オリックス）に1差。左腕はセーブ王争いには興味がないとしながらも「その数だけ抑えられているのは自信になる」とうなずい