◇パ・リーグオリックス2─0楽天（2026年5月12日弘前）オリックス・岸田監督は青森・弘前での連敗脱出に、「地方球場なので、何が起こるか分からないところはあったんですけどね。もっと荒れたゲームになるかと思ったんですけど。（先発の）両ピッチャーがよかったんで、締まったゲームでしたね。我慢の試合だったと思います」と胸をなで下ろした。ねぷた祭が有名な舞台ということもあり、「お祭り騒ぎでやってくれたら
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 犬が歯石除去で急死 飼い主勝訴
- 2. 事故前「死ぬかも」保護者に送信
- 3. 入国審査で米歌手に「救われる」
- 4. カルビー14商品の包装を2色に
- 5. 西シ銀頭取がBeReal騒動を謝罪
- 6. 男児遺体を4回移動…異様な手口
- 7. 磐越道事故 顧問を非難「失格」
- 8. 13日は都心でゲリラ雷雨の可能性
- 9. 「ナフサは足りている」認識示す
- 10. 中山 サバンナ高橋に再び謝罪
- 1. 事故前「死ぬかも」保護者に送信
- 2. カルビー14商品の包装を2色に
- 3. 男児遺体を4回移動…異様な手口
- 4. 磐越道事故 顧問を非難「失格」
- 5. 13日は都心でゲリラ雷雨の可能性
- 6. ゴミ出し準備中 女性が襲われる
- 7. 男児をトイレに監禁か 男を逮捕
- 8. 元夫を襲撃か 元妻ら男女5人逮捕
- 9. 自転車青切符 新たな課題が浮上
- 10. 閉山中にも遭難「冗談じゃない」
- 1. 犬が歯石除去で急死 飼い主勝訴
- 2. 「ナフサは足りている」認識示す
- 3. ラジオでの「侮蔑的な呼称」謝罪
- 4. 「レア名字」に変えた男性の後悔
- 5. オジイが原因でウォーキング中止
- 6. 自宅が「送迎場所」に?Xで反響
- 7. 将来お金持ちになれる人の特徴
- 8. 赤沢大臣 働くママから異論噴出
- 9. バスケ協会職員 1400万円を不正
- 10. 戸塚ヨット設立者「体罰は善」
- 1. ナイジェリア空爆 100人超死亡
- 2. 暴走する韓国芸能人の特権意識
- 3. 中国、車ドアハンドルの格納禁止
- 4. 美容クリニックで盗撮の疑い
- 5. 悪魔から開放するため兄弟を殺害
- 6. ユダヤ人が世界で影響力持つ理由
- 7. 超音波でインフルやコロナを破壊
- 8. 韓国での邦人死亡事故で懲役5年
- 9. 北で富の象徴となった韓国の家電
- 10. 米4月の消費者物価指数 前年同月比3.8％上昇
- 1. 西シ銀頭取がBeReal騒動を謝罪
- 2. 世界的抹茶ブームで日本茶が高騰
- 3. 配達中の「タバコ買ってきて」に要注意！「自分を守る意味でも受けない方がいい」規約違反のリスクと正しい対処法
- 4. 地方公務員と国家公務員の差は?
- 5. カルビーのポテチ 白と黒に変更
- 6. 東京海上日動 車の保険料値上げ
- 7. DeNA 創業者の南場氏が社長復帰
- 8. 「1分遅刻で15分カット」の罠
- 9. カカクコム 買収申し出に賛同
- 10. カルビーのポテチなど「白黒」に
- 1. パッケージ なぜ白黒印刷ならOK?
- 2. 過去に縋る31歳男性の悲惨な末路
- 3. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 4. アプリ不要！iPhone向け動画配信サービスを開始へ
- 5. どんな企業・組織でも導入可能、社員に10万円を配布して革新的アイデアを収集する「Adobe Kickbox」とは？
- 6. 腰の振りがポイント。科学的に「女性がセクシーに見えるダンス」を研究した結果が発表
- 7. 深く学習(しなさい) : 情熱のミーム 清水亮
- 8. 衣装のアイデアを練る時にお役立ちなファッション・パーツ・装飾をイラスト付で解説した「イラストファッション・アパレル用語図鑑」
- 9. 完全デジタル化って次元じゃない、作画環境の壮絶な変遷──「つぐもも」浜田よしかづ先生インタビュー
- 10. 光学迷彩を電源なしのあらゆる環境下で実現する新素材が発明される
- 11. せっかくのiPhone 12 miniを1ミリも大きくしたくない人にオススメのケース
- 12. 2017年6月15日、PC間の自動切り替えに対応した「MX MASTER 2S」が発売されました：今日は何の日？
- 13. OLEDがここまで進化、GIGABYTEの新ゲーミングモニターが明るさの常識を変える
- 14. KDDI松田社長、楽天モバイルへのauローミングは「当初の役割終えた」
- 15. 【中国AI四天王完全ガイド】『GPT・Claude・Geminiに迫る』中国の最新無料AIモデル(Kimi・DeepSeek・MiniMax・GLM)の性能と使い方をまとめて解説！
- 16. 【動画】橋本環奈、 YAMADA SIM 手渡しイベント開催。「格安SIM知ってる人？」ほぼ手あがらず
- 17. iOS 10 アップデートで失敗多数
- 18. iPhone 7 驚きの防水性能が判明
- 19. 頭で考えるだけで操作できるVR?
- 20. iPhone ?のバッテリー残量はコントロールセンターで確認！「簡易アクセス」を使えば簡単に開けます:iPhone Tips
- 1. 「自己中プレー」に解説者が苦言
- 2. 三笘薫が肉離れ W杯出場は絶望か
- 3. ヤクルト オスナ異例登板は志願
- 4. 新ルール 球審がガチガチの防具
- 5. オスナが登板 神宮が騒然
- 6. DeNA山本 突然の移籍心境明かす
- 7. ボクシング中谷 左眼窩底手術へ
- 8. オスナ 危険スイング罰則に言及
- 9. キングカズがJオールスター選出
- 10. W杯絶望報道の三笘に…秘策あり?
- 1. 入国審査で米歌手に「救われる」
- 2. 中山 サバンナ高橋に再び謝罪
- 3. 日村勇紀 過去のロケ映像に心配
- 4. 高橋「被害者」からの反転に失望
- 5. 森香澄 結婚したい俳優を告白
- 6. 市村正親&篠原涼子 しれっと登場
- 7. SixTONES 次の「熱愛」へ警戒も?
- 8. 堺雅人 風呂嫌いにモンゴル提案
- 9. サンリオキャラ大賞 海外TOP5
- 10. 日テレ「児童婚」特集に批判殺到
- 1. 竹内結子さんと比べて惨め 苦悩
- 2. 「すぐ舌」男性が思う下手なキス
- 3. ジョブチューン 全員合格の弁当
- 4. 「Aカップ」推して…人生が逆転
- 5. ステージ4の乳がん女性語る苦労
- 6. 妻の通告で「面白い老後」開始
- 7. ALL千円台 大人のTシャツコーデ
- 8. 40・50代向け GUの大人コーデ
- 9. 夏の不快対策 ワークマン新商品
- 10. セブン ハーゲンダッツ新作発売
- 11. 【25年最新版】ツヤ感が爆発する♡タンフルリップおすすめ10選！韓国コスメなどALLプチプラで厳選
- 12. オタ友がアイドルオタク辞めた訳
- 13. 今日も帰りが遅い夫…最後にふたりでごはんを食べたのはいつだった？／不倫女が「私」になろうとしています（1）
- 14. 母からもらった高級バッグを使っていたら...上司に【とんでもない発言】をされて！？
- 15. インタビュー：鴨田萌子シェフ「とにかく人を喜ばせることが好き」
- 16. ネオウルフを取り入れたい女子へ♡ここから始めよう
- 17. OLから女優に転身！陸上部で鍛えられたボディラインが美し過ぎて…
- 18. 意外と束縛タイプ…?! 「独占欲が強い男性」に見られる共通点
- 19. こだわりの生ラム肉と秘伝のタレで楽しむ旭川発のジンギスカン『大黒屋』が伏見に登場！
- 20. 一人暮らしにもぴったりのサイズ感が魅力！機能性抜群な【山善】の炊飯器がAmazonで販売中‼