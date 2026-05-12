◇パ・リーグオリックス2─0楽天（2026年5月12日弘前）オリックス・岸田監督は青森・弘前での連敗脱出に、「地方球場なので、何が起こるか分からないところはあったんですけどね。もっと荒れたゲームになるかと思ったんですけど。（先発の）両ピッチャーがよかったんで、締まったゲームでしたね。我慢の試合だったと思います」と胸をなで下ろした。ねぷた祭が有名な舞台ということもあり、「お祭り騒ぎでやってくれたら