BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月10日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[ケビン クラビーツ / ティム プエッツ] 0 - 2 [アレクサンダー エルラー / ルカス ミードラー] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第8日がイタリア ローマで行われ、男子ダブルス2回戦で、第6シードのケビン クラビ}