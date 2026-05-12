「ロッテ２-３日本ハム」（１２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが２連敗。借金は今季ワーストの８に膨らんだ。継投策が裏目に出た。同点の八回、１死三塁の場面で、それまで１１３球を投じていたジャクソンから鈴木にスイッチ。鈴木は代打浅間に四球を与え、清宮幸に決勝左前適時打を浴びた。サブロー監督は「僕が悪いですね。（投手の）球数に気を使うんですけど。特にジャクソンは中心に投げてもらわないといけな