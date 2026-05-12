巨人・戸郷翔征投手（２６）が１２日の広島戦（岐阜）に先発し、５回１１０球を投げて６安打３失点で降板。またしても今季初勝利はお預けとなった。初回からヒヤリとする展開だった。戸郷は初回に先頭・大盛に右前打、一死から小園と坂倉に連続四球を与えて満塁のピンチを背負ったが、後続を断ち切り無失点に抑えた。２、３回は三人斬りを見せるも、１点リードの４回から失点を許した。先頭の坂倉に右中間へ痛烈な二塁打を浴