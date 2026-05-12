卓球の世界選手権団体戦（英ロンドン）で銀メダルの男子日本代表が１２日に帰国し、都内で会見を行った。１９６９年大会以来５７年ぶりの優勝を狙ったが、決勝で絶対王者の中国に０―３で敗れた。銀メダルの獲得は２０１６年大会以来１０年ぶりだった。決勝で梁靖崑に２ゲームを先取してからの逆転負けを喫した張本智和（トヨタ自動車）は「勝てる試合を落としてしまい、悔しさが強い。メンタルでひるんだところもあるが、技