セブン‐イレブン・ジャパンは5月12日から、「感謝盛り」シリーズ第1弾商品を全国のセブン‐イレブンで順次発売している。「感謝盛り」シリーズ同社は、1974年5月に国内でセブン‐イレブンの営業を開始したことを記念し「創業感謝祭」を開催している。これまでの感謝の気持ちを込め、人気商品を値段そのままで50%以上増量(従来品比)した感謝盛りシリーズを展開する。第1弾は5月12日〜5月25日に実施する。「直火炙りのゴロっと焼豚