◆パ・リーグソフトバンク―西武（１３日・みずほペイペイ）西武・高橋光成投手が１３日・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）に先発する。同戦は自身３連勝中と相性の良さが光る。要因について問われると、「開幕前ぐらいにコンタクトを入れるようになって…」とまさかの告白。「キャッチャーとのサイン交換もスムーズだし、テンポがいいと思います」とコンタクトレンズが投球のリズム作りに一役買っていると明かした。早く