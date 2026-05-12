◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ３―１中日（１２日・横浜）様々な感情をポーカーフェースで覆い、エースが力投した。ＤｅＮＡ・東克樹（３０）は力強く左腕を振り、強竜打線に向かっていった。６つのゼロを並べ、堂々のゲームメイク。６回を２安打無失点、５三振を奪い、４勝目。本拠地ハマスタでの中日戦は、これで１３試合黒星なしの１２勝目となった。試合前のナインに衝撃の一報が届いた。正捕手の山本祐大がソフトバンク