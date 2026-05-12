◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５ｘ―３広島（１２日・岐阜）巨人の吉川尚輝内野手が地元の岐阜での広島戦に「３番・二塁」で凱旋出場。故郷に錦を飾った。１点を追う４回、先頭打者として左前安打を放つと、増田陸の適時打で二塁から生還して同点のホームを踏んだ。相手の床田は岐阜・中部学院大出身。岐阜・中京学院大出身の吉川とは同い年で、大学時代から何度も対戦してきた。試合前まで吉川は岐阜では通算１１打数６安打