元アイドルで現在はプロ雀士としてフリーで活躍する中川美優さんは5月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。誕生日を迎え、年齢を公表しました。【写真】中川美優の年齢は？「変わらずお綺麗で、最高です」中川さんは「やったー！一旦去年の写真！」とつづり、1枚の写真を投稿。2025年のバースデーフォトを披露しています。「30」のバルーンが飾られた壁の前で誕生日ケーキを持ち、頭には誕生日のカチューシャを着けたかわいらしい姿