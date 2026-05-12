「ソフトバンク０−３西武」（１２日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクは今季３度目の零封負けで、今季初めて３位に転落した。立ち上がりから３イニング連続で得点圏に走者を進めるも決定打に欠いた。山川が初回と三回の２度、２死一、三塁の好機で三振と遊飛に倒れてブレーキとなった。また、五回以降はノーヒットに終わり、反撃の糸口すら作れなかった。小久保監督は序盤の攻撃について「たらればですよ」と多くは語