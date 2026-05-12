漫才コンビ「ロザン」の菅広文（49）が12日放送のMBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分）に出演。カルビーが、「ポテトチップス」などの一部商品のパッケージを白と黒のモノトーンに変更することについて言及した。同社では、中東情勢の緊迫化によるナフサの不足で、包装の印刷用インクや溶剤の原料調達に不安があることから、商品の安定供給を最優先にするため、「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」、「フルグラ