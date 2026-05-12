プロレス８団体の若手選手による交流戦「ＦＡＣＥＴＨＥＮＥＸＴ」が１２日、新宿ＦＡＣＥで行われ、大成功を収めた。日本プロレスリング連盟主催、新日本プロレス協力のもと開催された同大会のチケットは早々に完売。４６０人の札止めとなった。新日本からは永井大貴（２３）が出場したメインイベント後には「大棚橋コール」を受けて、新日本プロレス・棚橋弘至社長がリングに登場。棚橋社長は「違う団体同士の選手がひ