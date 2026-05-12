サントリービバレッジ&フードは5月12日、韓国素材を取り入れたノンカフェイン茶飲料「美色韓茶（びしょくかんちゃ）〈ざくろフルーツティー〉」「同〈あずきブレンドティー〉」(各500mlPET)を、全国のセブン‐イレブン限定で発売する。韓国で広がる“ヘルシープレジャー”需要を背景に、ざくろやあずきの素材感を生かした新たな茶飲料として提案する。「美色韓茶〈あずきブレンドティー〉」は、浅煎り小豆による自然な甘みと、