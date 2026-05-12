◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―１０阪神（１２日・神宮）神宮がどよめいた。１０点ビハインドの９回。ヤクルト・オスナ内野手がマウンドに上がった。「燃えましたね。とにかくストライクを投げようと」。先頭の佐藤には四球を与えたが、続く小野寺を１３７キロ直球で二ゴロ併殺打に仕留めた。ＭＬＢで２度、野手登板を経験しているが、来日６年目で初登板。外国人野手の登板は９９年の広島・ペルドモ以来２７年ぶり。「登