卓球の世界選手権団体戦に出場した日本代表が１２日、開催地の英ロンドンから帰国し、都内で会見を開いた。１０年ぶりに銀メダルを獲得した男子日本代表の岸川聖也監督は「１０年ぶりに決勝進出できたことはすごくうれしい。でもやっぱり（決勝）中国戦も本気で優勝を目指しているチームでした。最後負けて帰ってきたことは、本当に悔しい気持ちもあって複雑な気持ちです」と振り返った。今大会は世界ランク３位の張本智和（ト