沖縄出身の４人組バンド「かりゆし５８」がデビュー２０周年を迎え、精力的に活動している。８日にテレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション」（金曜・後９時）に出演し、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＡＫＥ（ＴＦＴ）」に登場し代表曲「アンマー」を歌唱した。１０日に大阪城音楽堂で開催した母の日ライブでは、この秋に新アルバムを発売し、１１〜１２月に全国１５か所を巡る全国ホールツアーを